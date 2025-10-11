Stramaccioni pazzo di Pio Esposito | queste le parole dell’allenatore alla Rai sull’attaccante dell’Inter

Inter News 24 Stramaccioni entusiasta per la prestazione di Pio Esposito: «A me è piaciuto tantissim o, la prestazione, come ha tenuto e gestito la palla. Andrea Stramaccioni, allenatore ed ex tecnico dell’Inter, ha rilasciato parole di grande apprezzamento nei confronti di Pio Esposito, attaccante della Nazionale e dell’Inter, dopo la sua prestazione contro l’Estonia. Stramaccioni ha parlato ai microfoni della Rai, elogiando il giovane attaccante per la sua maturità e per la qualità dimostrata in campo. Le lodi per il gol e la prestazione di Pio Esposito. Stramaccioni ha iniziato con un forte elogio per il gol di Pio Esposito: «A me è piaciuto tantissimo Pio Esposito, la prestazione, come ha tenuto e gestito la palla. 🔗 Leggi su Internews24.com

