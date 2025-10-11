Strade più sicure nel Sannio | oltre 138 milioni di euro per 55 Comuni e la Provincia di Benevento
La Regione Campania finanzia interventi per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete viaria. Un piano da un miliardo di euro complessivi, di cui quasi 139 milioni destinati al territorio sannita. La Regione Campania ha approvato la graduatoria . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: strade - sicure
Sopralluogo di de Pascale in collina tra frane e strade non ancora sicure: "Velocizzare la ricostruzione"
Strade più sicure, scuole e manutenzione: come migliora la città con oltre 400mila euro
Tentato scippo nei pressi della stazione di Salerno: ci pensano i militari di Strade Sicure
Sicurezza, la senatrice Rauti in saluto ai militari di 'Strade sicure': "Risultati concreti di deterrenza e sicurezza" - @PisaToday https://pisatoday.it/politica/sottosegretario-difesa-rauti-visita-militari-strade-sicure-pisa.html… #StradeSicure #Difesa #Sicurezza # - X Vai su X
Sicurezza, la senatrice Rauti in saluto ai militari di 'Strade sicure': "Risultati concreti di deterrenza e sicurezza" - PisaToday https://www.pisatoday.it/politica/sottosegretario-difesa-rauti-visita-militari-strade-sicure-pisa.html #StradeSicure #Difesa #Sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
L’esercito vuole ridimensionare Strade sicure, Lega già in allarme - Per quest’anno, visto che c’è il Giubileo, va bene così. Lo riporta huffingtonpost.it
La Difesa: rimodulare “Strade sicure”. Il Viminale frena: è troppo presto - Il Capo di Stato maggiore non è il primo ad avanzare l’idea di ritoccare la legge che prevede il “prestito” di uomini dell’Esercito alle forze dell’ordine. Si legge su ilmessaggero.it