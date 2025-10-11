Strada ammalorata via alla riparazione | Cantiere da 900 metri e 496mila euro
Partiranno lunedì 20 ottobre i lavori di completo rifacimento di via Argine Cagnetto, la strada comunale di collegamento tra Burana e Gavello fruita quotidianamente da un considerevole numero di residenti e pendolari. Il tratto oggetto degli interventi, lungo oltre 900 metri, da anni era. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
