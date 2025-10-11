Stop al bar sotto Curva Ferrovia Sicurezza mancano documenti I tifosi | Ai limiti dell’assurdo

Niente bar sotto la Curva Ferrovia Matteo Ventisette del Lungobisenzio, almeno per il momento. La commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (composta da vari enti, fra cui Comune, Prefettura, Asl e vigili dl fuoco) ha disposto la chiusura del container adibito a bar. Stesso destino per i bagni chimici. Stando a quanto filtra, la decisione sarebbe arrivata poiché la struttura è risultata abusiva e non conforme alle disposizioni sanitarie e di sicurezza. Insomma, sarebbe insufficiente la documentazione fornita. C’è da ricordare che, da quando il Lungobisenzio ha ottenuto l’agibilità definitiva, ogni modifica del layout dell’interno e dell’esterno dello stadio deve passare prima dall’ufficio sport del Comune e successivamente dalla commissione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

