Stop al bar sotto Curva Ferrovia Sicurezza mancano documenti I tifosi | Ai limiti dell’assurdo
Niente bar sotto la Curva Ferrovia Matteo Ventisette del Lungobisenzio, almeno per il momento. La commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (composta da vari enti, fra cui Comune, Prefettura, Asl e vigili dl fuoco) ha disposto la chiusura del container adibito a bar. Stesso destino per i bagni chimici. Stando a quanto filtra, la decisione sarebbe arrivata poiché la struttura è risultata abusiva e non conforme alle disposizioni sanitarie e di sicurezza. Insomma, sarebbe insufficiente la documentazione fornita. C’è da ricordare che, da quando il Lungobisenzio ha ottenuto l’agibilità definitiva, ogni modifica del layout dell’interno e dell’esterno dello stadio deve passare prima dall’ufficio sport del Comune e successivamente dalla commissione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: stop - sotto
Via Falcinello, cantiere sotto accusa. “Chiarezza sulla fine dei lavori, lo stop al ponte crea gravi disagi”
Lisbona, sotto accusa la manutenzione della funicolare: “Contratto scaduto il 31 agosto”. L’ultimo stop tecnico e la gara d’appalto deserta
Vaccini ai bambini, negli Usa stop a raccomandazione siero contro morbillo, parotite, rosolia e varicella (Mmrv) sotto i 4 anni: "Rischio convulsioni"
Posteggiate sotto la Signoria, circa 30 golf car ieri mattina non per i turisti, stavolta, ma contro lo stop imposto dal 15 ottobre dal Regolamento per il trasporto turistico in area Unesco. Nella stessa data il click day, tempo dalle 9 alle 13 per aggiudicarsi, in ordine - facebook.com Vai su Facebook
Stop al bar sotto Curva Ferrovia. Sicurezza, mancano documenti. I tifosi: "Ai limiti dell’assurdo" - La commissione di vigilanza chiude, almeno per ora, il container adibito a punto di ristoro. Si legge su msn.com