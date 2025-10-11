Stireria L' Alba operai senza stipendio da agosto | provincia sindacati e committenti al lavoro per una soluzione

Firenzetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli operai della stireria “L'Alba” di Montemurlo, alcuni dei quali aggrediti durante il presidio effettuato nelle scorse settimane, sono ormai senza stipendio dallo scorso agosto. E nelle scorse ore, presso Palazzo Banci Buonamici, si è svolto il secondo incontro del tavolo istituzionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Lavoratori in sciopero della stireria Alba picchiati dai titolari: «Poi sono arrivate altre persone col preciso scopo di pestarci» – Il video

stireria alba operai senzaOperai pestati a Prato, svolta al tavolo: lanifici pronti ad assumerli - Fuori il tam tam del presidio degli operai della ex stireria Alba, dentro la prima riunione del tavolo della filiera dei committenti con il presidente della Provincia (nonché sindaco di Montemu ... Da msn.com

stireria alba operai senzaIl caso Alba a Firenze. Proteste alla boutique - Picchetto davanti al negozio di Patrizia Pepe in piazza Duomo "Speriamo che la società venga al tavolo provinciale di concertazione". Riporta msn.com

