Stireria L' Alba operai senza stipendio da agosto | provincia sindacati e committenti al lavoro per una soluzione
Gli operai della stireria "L'Alba" di Montemurlo, alcuni dei quali aggrediti durante il presidio effettuato nelle scorse settimane, sono ormai senza stipendio dallo scorso agosto. E nelle scorse ore, presso Palazzo Banci Buonamici, si è svolto il secondo incontro del tavolo istituzionale.
Lavoratori in sciopero della stireria Alba picchiati dai titolari: «Poi sono arrivate altre persone col preciso scopo di pestarci» – Il video
Cara Patrizia Pepe cambia stile: difendi chi produce per voi. Siamo al fianco degli operai della stireria L'Alba di Prato. Vogliamo avvicinarci ai re e alle regine della moda non per un posto ad una passerella, ma per risalire la filiera e chiedere conto a chi, come
Operai pestati a Prato, svolta al tavolo: lanifici pronti ad assumerli - Fuori il tam tam del presidio degli operai della ex stireria Alba, dentro la prima riunione del tavolo della filiera dei committenti con il presidente della Provincia (nonché sindaco di Montemu ...
Il caso Alba a Firenze. Proteste alla boutique - Picchetto davanti al negozio di Patrizia Pepe in piazza Duomo "Speriamo che la società venga al tavolo provinciale di concertazione".