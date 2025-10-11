Stesa a Piazza Bellini | indagini in corso

Napolitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allerta è stato lanciato da militari dell'esercito presenti in zona: segnalava l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nel centro storico, nei pressi di piazza Bellini. Gli spari intorno alle 3 di stanotte. Gli agenti di Polzia del Commissariato Decumani e della squadra Mobile hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

