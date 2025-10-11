STEM Italia all’appello | chiudere il divario di genere adesso
Ogni 11 ottobre il mondo si ferma per ascoltare le ragazze. In Italia, a poche ore dalla ricorrenza, i dati sulle discipline Stem ricordano che la strada è ancora ripida. Il 15 ottobre a Milano, lo Stem Women Congress riporterà i numeri e le voci di chi lavora per colmare il divario, trasformando consapevolezza in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: stem - italia
La buona scuola italiana corre a Singapore: Hammer Team rappresenterà l’Italia alle Finali Mondiali di STEM Racing
Women Shape the Future 2025 è molto più di un’opportunità formativa. È un’esperienza di open innovation pensata per valorizzare il talento delle giovani donne STEM del Sud Italia, promossa dal Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (IMC) – - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro Poste Italiane per neolaureati STEM in ambito Digital, Technology & Operations - X Vai su X