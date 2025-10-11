Stava pulendo l’auto si è sporta dal finestrino ma è diventato una ghigliottina | Bernardette muore strangolata dal vetro automatico della sua auto
Una morte tanto assurda da sembrare la trama di un film, una fatalità che ha lasciato una piccola comunità francese sotto choc e una famiglia a interrogarsi su come una semplice tecnologia possa trasformarsi in una trappola mortale. Bernadette Delmotte, una donna di 60 anni, è stata trovata senza vita nel suo villaggio di Bissy-sur-Fley, strangolata dal finestrino elettrico della sua auto. Tutto è iniziato con un’assenza. La sera del 13 giugno scorso, gli amici di Bernadette si sono preoccupati quando non si è presentata per una cena a cui era attesa. Dopo diverse telefonate senza risposta, si sono recati a casa sua e hanno fatto la terribile scoperta: il corpo della donna era incastrato nel finestrino della sua Fiat 500 rossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
