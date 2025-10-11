Una morte tanto assurda da sembrare la trama di un film, una fatalità che ha lasciato una piccola comunità francese sotto choc e una famiglia a interrogarsi su come una semplice tecnologia possa trasformarsi in una trappola mortale. Bernadette Delmotte, una donna di 60 anni, è stata trovata senza vita nel suo villaggio di Bissy-sur-Fley, strangolata dal finestrino elettrico della sua auto. Tutto è iniziato con un’assenza. La sera del 13 giugno scorso, gli amici di Bernadette si sono preoccupati quando non si è presentata per una cena a cui era attesa. Dopo diverse telefonate senza risposta, si sono recati a casa sua e hanno fatto la terribile scoperta: il corpo della donna era incastrato nel finestrino della sua Fiat 500 rossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stava pulendo l’auto, si è sporta dal finestrino ma è diventato una ghigliottina”: Bernardette muore strangolata dal vetro automatico della sua auto