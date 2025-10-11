Statua dell’Europa League il 17 ottobre lo svelamento con la coppa la mostra delle maglie e tanti ospiti
Bergamo. La raccolta fondi è iniziata già in primavera, dopo che l’idea apparentemente folle è stata tramutata in realtà. Ora siamo vicini all’inaugurazione: nella serata di venerdì 17 ottobre, verrà ufficialmente svelata la statua gigante di marmo dell’Europa League che sarà posizionata all’esterno della Curva Sud. La regia dietro questo progetto è stata dei quattro gruppi di tifoseria nerazzurra, “Tanto Tornano”, “Per chi non può esserci”, “Forever” e “Ata”, che hanno unito le forze per il progetto “Una statua per Bergamo campione”, con tanto di maglia celebrativa dell’evento e auto-finanziamenti per regalare alla città e alla storia nerazzurra un monumento destinato ad essere eterno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: statua - europa
Statua gigante dell’Europa League fuori dalla Sud: obiettivo inaugurazione il 17 ottobre
VIDEO| A Capri Leone l’unica statua mariana ruotante in Europa
A 2000 metri, sopra l’Alpe Motta, si erge la maestosa statua della Madonna d’Europa, alta 15 metri e ricoperta di lamine d’oro. Per chi ama le camminate immerse nella natura, la statua è raggiungibile a piedi da Madesimo in circa 1 ora, oppure in 30 minuti pa - facebook.com Vai su Facebook
Statua gigante dell’Europa League fuori dalla Sud: obiettivo inaugurazione il 17 ottobre - Un’Europa League gigante, alta oltre due metri, all’esterno della Curva Sud dello stadio di Bergamo. Riporta bergamonews.it
Statua dell’Europa League, ecco gli appuntamenti: da stasera la maglia - Da stasera contro il Bruges si potrà acquistare la maglia celebrativa della statua della vittoria dell'Europa League ... Scrive calcioatalanta.it