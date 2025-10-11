Bergamo. La raccolta fondi è iniziata già in primavera, dopo che l’idea apparentemente folle è stata tramutata in realtà. Ora siamo vicini all’inaugurazione: nella serata di venerdì 17 ottobre, verrà ufficialmente svelata la statua gigante di marmo dell’Europa League che sarà posizionata all’esterno della Curva Sud. La regia dietro questo progetto è stata dei quattro gruppi di tifoseria nerazzurra, “Tanto Tornano”, “Per chi non può esserci”, “Forever” e “Ata”, che hanno unito le forze per il progetto “Una statua per Bergamo campione”, con tanto di maglia celebrativa dell’evento e auto-finanziamenti per regalare alla città e alla storia nerazzurra un monumento destinato ad essere eterno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Statua dell’Europa League, il 17 ottobre lo svelamento con la coppa, la mostra delle maglie e tanti ospiti