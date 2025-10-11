La recente apparizione dell’ avvocato De Rensis alla trasmissione “ Farwest “, in onda in prima serata su Rai 3, ha riacceso i riflettori su uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi della storia giudiziaria italiana: il caso Garlasco, che vede come unico condannato Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Le dichiarazioni del legale, che sostiene con fervore l’innocenza del suo assistito, non sono state solo una difesa appassionata, ma una vera e propria accusa al modus operandi delle prime indagini e del processo che ha portato alla condanna definitiva. L’avvocato ha palesato l’esistenza di motivazioni talmente numerose e complesse da richiedere, a suo dire, “dieci trasmissioni” per essere esposte completamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stasi è innocente”. Garlasco, l’annuncio arriva in diretta