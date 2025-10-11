Stasera Estonia-Italia Gattuso | Voglio una Nazionale di coraggiosi

AGI - "Questa sera voglio una Nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. È questo l'aspetto che dobbiamo migliorare": parole del commissario tecnico azzurro  Rino Gattuso  in un'intervista esclusiva agli inviati di Radio1 Rai a poche ore dalla partita con l'Estonia a Tallinn. Da giocatore il suo marchio di fabbrica era essenzialmente l' aggressività in campo, oggi da allenatore e ancor più da ct, dimostra di avere  idee chiare in tema di tattica, frutto anche di studi approfonditi. "So che la mia immagine da calciatore è stata forte, il soprannome  Ringhio  ancora me lo porto dietro", ha continuato il ct su Radio1, "io vado comunque avanti, credo nel mestiere che faccio oramai da anni". 🔗 Leggi su Agi.it

