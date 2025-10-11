Stasera Estonia-Italia Gattuso | Voglio una Nazionale di coraggiosi
AGI - "Questa sera voglio una Nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. È questo l'aspetto che dobbiamo migliorare": parole del commissario tecnico azzurro Rino Gattuso in un'intervista esclusiva agli inviati di Radio1 Rai a poche ore dalla partita con l'Estonia a Tallinn. Da giocatore il suo marchio di fabbrica era essenzialmente l' aggressività in campo, oggi da allenatore e ancor più da ct, dimostra di avere idee chiare in tema di tattica, frutto anche di studi approfonditi. "So che la mia immagine da calciatore è stata forte, il soprannome Ringhio ancora me lo porto dietro", ha continuato il ct su Radio1, "io vado comunque avanti, credo nel mestiere che faccio oramai da anni". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: stasera - estonia
Italia-Estonia (stasera, 20,45, Rai1): Kean o Retegui prima punta. Scamacca a casa. Gattuso, nuova avventura. Formazioni
Moscato, festa dell’uva, Fiera di Sant’Alessandro e Italia-Estonia: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Mondiali 2026: Italia-Estonia stasera orario e dove vederla
Stasera Italia - Estonia News e formazioni -) https://milanworld.net/threads/estonia-italia-11-ottobre-ore-20-45-tv-e-streaming.154958/#post-3550948… #ItaliaEstonia #Calcio #News - X Vai su X
2026 Estonia Italia ? Ore 20.45 ? Le Coq Arena - Tallinn #RaiUno #EstoniaItalia #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com Vai su Facebook
Stasera Estonia - Italia, Di Lorenzo sarà titolare - Panchina per Spinazzola, pronto ad entrare a gara in corso, e Meret. rainews.it scrive
Estonia-Italia, qualificazioni Mondiali 2026: orario, dove vederla in chiaro e le scelte di Gattuso stasera - 0 dell'andata, cerca i 3 punti per insidiare la Norvegia capolista. Riporta movieplayer.it