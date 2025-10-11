“Due giorni fa, 9 ottobre, la vita di Richard Gottardo, volontario e fotografo canadese che si dedica alla protezione della natura e del paesaggio, è stata salvata da Starlink, la costellazione di oltre 8.000 satelliti di Elon Musk”. È quanto si legge in una nota. L’incidente e il salvataggio. “Mentre era in viaggio in una remota area del Canada, sulla punta settentrionale dell’isola di Vancouver – spiega la nota – a oltre 100 km da qualsiasi area abitata e 150 km dalla più vicina rete di telefonia mobile, per evitare un cervo la sua auto si è ribaltata, complice il terreno molto scivoloso a causa di un violento temporale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Starlink, volontario intrappolato in remota zona del Canada salvato grazie alla rete di satelliti di Musk