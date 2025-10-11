Stare troppo davanti a uno schermo abbassa i voti già alle elementari | la scoperta in uno studio

Un ampio studio canadese ha confermato come un uso eccessivo degli schermi nei primi anni di vita possa compromettere in modo significativo i risultati scolastici. Analizzando oltre 3.000 bambini dal 2008 al 2023, i ricercatori hanno rilevato che ogni ora in più davanti a tablet o TV riduce del 10 per cento le probabilità di raggiungere gli standard in lettura e matematica. 🔗 Leggi su Fanpage.it