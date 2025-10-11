Stare troppo davanti a uno schermo abbassa i voti già alle elementari | la scoperta in uno studio
Un ampio studio canadese ha confermato come un uso eccessivo degli schermi nei primi anni di vita possa compromettere in modo significativo i risultati scolastici. Analizzando oltre 3.000 bambini dal 2008 al 2023, i ricercatori hanno rilevato che ogni ora in più davanti a tablet o TV riduce del 10 per cento le probabilità di raggiungere gli standard in lettura e matematica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: stare - troppo
“Te ne accorgi quando è troppo tardi”. Truffa alla pompa di benzina, c’è una nuova pericolosissima tecnica: a cosa stare attenti
Stare troppo vicino alle star brucia pazienza, poesia e raziocinio? Un libro racconta retroscena e aneddoti: ecco Visti da Molto Vicino
Mamma Fabiana: «Nella malattia del fratello Giorgio, Asia ha trovato la sua forza. I siblings sono piccoli eroi silenziosi. Che imparano a stare nella noia, a chiedere di meno, a capire troppo»
Gli sposi mi hanno chiesto di non farli stare troppo in posa… e questo è il risultato: emozioni autentiche tra la maestosità della Chiesa di Santa Croce a Lecce e la magia del ricevimento a Castello Monaci. Klaudia - Antonio Antimo Altavilla Immagini Antimo Alt - facebook.com Vai su Facebook
Stare troppo davanti a uno schermo abbassa i voti già alle elementari: la scoperta in uno studio - Un ampio studio canadese ha confermato come un uso eccessivo degli schermi nei primi anni di vita possa compromettere in modo significativo i risultati ... Segnala fanpage.it
Salute: esiste davvero il brain rot? Come stare troppo tempo su social, cellulari e schermi può rovinare il cervello - Doom scrolling, ossessioni per Instagram, visualizzazione insensata di video su YouTube: comportamenti che distraggono, sì, ma possono davvero rovinare il cervello di una persona? Si legge su it.euronews.com