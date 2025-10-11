Stagione d’Opera e Danza | un viaggio tra sogno e realtà archetipi senza tempo e sguardi contemporanei

Sarà un viaggio tra sogno e realtà, archetipi senza tempo e sguardi contemporanei, la nuova Stagione d’Opera e Danza che il Teatro Alighieri di Ravenna propone da dicembre ad aprile. Per la prima volta l’apertura è affidata alla danza, con una delle storie natalizie più amate al mondo: Lo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: stagione - danza

Affabulazione - Espressioni della Napoli policentrica: al via la stagione autunnale tra teatro, musica, danza e attività formative

“Eros e Thanatos”: si chiude la stagione di danza del Balletto del Sud

Dopolavoro Ferroviario di Arezzo, nuova stagione di corsi di danza e ginnastica

Da sabato 11 ottobre al via la campagna nuovi abbonamenti della Stagione di Prosa e Danza del Teatro Galli. Un cartellone ricco e sfaccettato, attraversato da una vena ironica e da molte voci femminili, che riflette con intelligenza sulla società di ieri e di og - facebook.com Vai su Facebook

Teatro Vaccaj, su il sipario. Un viaggio tra grandi classici, musical, drammaturgia contemporanea, danza e concerti - Per il teatro Vaccaj il 2025 segna quarant’anni di storie, volti, emozioni condivise dalla storica riapertura nel 1985: un traguardo che diventa occasione per riflettere sul significato profondo delle ... Da corriereadriatico.it

Grandi classici, musical e danza. La stagione del Vaccaj è servita - Su il sipario al Vaccaj di Tolentino per una nuova stagione, tra grandi classici, musical, drammaturgia contemporanea, danza e musica. Scrive ilrestodelcarlino.it