Stadio della Roma via libera dal TAR | il progetto di Pietralata sempre più vicino
Nuovo passo avanti verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il TAR del Lazio ha infatti respinto l’ennesimo ricorso presentato dai comitati contrari all’opera, che contestavano la presunta presenza di un “bosco” nell’area individuata per la costruzione. Come scrive il Corriere della Sera, i giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissibile, rimuovendo così un altro ostacolo che finora aveva rallentato il percorso del progetto. Obiettivo 2027. L’atmosfera è di crescente fiducia, come confermato dalle parole del sindaco Roberto Gualtieri, che ha commentato: “ Siamo all’ultima tappa per lo stadio della Roma, sarà uno degli impianti più belli del mondo ”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
