Spunta il virus Usutu ’Cugino’ del West Nile Al via disinfestazioni

In seguito a un’attività di monitoraggio preventivo, l’Ast di Ancona ha rilevato "la presenza del virus Usutu in un pool di zanzare nella zona Fossatello. Non è stato rilevato alcun caso su persone". La comunicazione è stata data al Comune di Falconara, poi diffusa sui canali istituzionali. "Ancorché non strettamente necessario, a scopo precauzionale saranno effettuati interventi di disinfestazione adulticida nella zona interessata, a partire dalla mattina di domani, dalle 7 (oggi per chi legge, ndr)", continua la nota diramata sui sito dell’Ente. Qualche raccomandazione del Comune di Falconara, nel ricordare che il Regolamento di Polizia urbana obbliga a "evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana; provvedere allo svuotamento di sottovasi e altri contenitori in cui possa accumularsi acqua; effettuare la pulizia e il trattamento dei tombini di raccolta delle acque piovane nelle proprietà private". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

