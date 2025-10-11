Spruzzano spray al peperoncino in classe al Bertacchi di Lecco | soccorsi 24 studenti e 2 docenti scuola evacuata

L'Istituto superiore "Giovanni Bertacchi" di Lecco è stato evacuato nella mattinata dell'11 ottobre dopo che alcuni studenti avevano iniziato ad accusare difficoltà a respirare e irritazione agli occhi. Stando a quanto emerso, qualcuno avrebbe azionato uno spray al peperoncino in aula durante la lezione. In tutto sono stati soccorsi 24 giovani e 2 docenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it