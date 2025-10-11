Un peccato aver visto “scappare” via verso le rispettive nazionali Dovbyk e Ferguson, due giocatori che avrebbero avuto bisogno come l’aria di una full immersion gasperiniana in queste due settimane di sosta, ma sono comunque tanti i giocatori importanti della Roma che stanno sfruttando questo tempo per farsi trovare pronti alla ripresa del campionato. È il caso di Wesley, di Dybala e di un Bailey ancora a parte, così come di un Lorenzo Pellegrini deciso a dare continuità ai sorprendenti segnali di vita dati in queste prime uscite stagionali. Il numero 7 giallorosso sta svolgendo una mini preparazione atletica a Trigoria per aumentare ulteriormente la condizione fisica, dopo un’estate anomala passata tra voci di mercato e recupero dall’infortunio, ed occhio al nuovo ruolo che Gasperini può cucirgli addosso: con il graduale ritorno di Dybala e Bailey sulla trequarti, Pellegrini può diventare alternativa valida a centrocampo, come rincalzo di Koné e Cristante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sprint Pellegrini, mini preparazione atletica a Trigoria: nuovo ruolo nella Roma?