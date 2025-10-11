Spray urticante | momenti di panico e intervento in forze dei soccorsi in una scuola di Lecco

Leccotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Intossicazione da sostanze pericolose”: allarme rosso in una scuola di Lecco. Alle ore 11.30 i soccorsi di Areu - Agenzia emergenza urgenza - sono infatti dovuti intervenire in forze e con urgenza all'istituto superiore Bertacchi di via XI Febbraio nel capoluogo cittadino. Stando alle prime. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spray - urticante

Ristoratrice aggredita in centro, si difende con lo spray urticante

Ubriaco brandisce un bastone: paura nelle vie della movida, bloccato con lo spray urticante

Testate e pugni agli agenti, che ricorrono allo spray urticante: 19enne arrestato per lesioni

Spray urticante: momenti di panico e intervento in forze dei soccorsi in una scuola di Lecco - “Intossicazione da sostanze pericolose”: allarme rosso in una scuola di Lecco. Segnala leccotoday.it

Spray urticante e fuggi fuggi durante cena elettorale ad Ascoli - Lo spray urticante spruzzato durante una cena elettorale, momenti di panico con fuggi fuggi generale, alcune persone presenti con sintomi di lieve intossicazione per fortuna senza gravi conseguenze. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spray Urticante Momenti Panico