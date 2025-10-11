Spray al peperoncino in aula | evacuato un istituto scolastico a Lecco 26 persone soccorse

Un istituto scolastico a Lecco è stato teatro di un'emergenza sanitaria nella mattinata di sabato 11 ottobre. Ventiquattro studenti e due docenti hanno richiesto l'intervento dei soccorsi a causa di una sospetta intossicazione da spray al peperoncino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: spray - peperoncino

Bimbo di 6 anni minacciato in centro: “Ti faccio uscire il sangue con lo spray al peperoncino”

Furto di cibo al supermarket, scoperti utilizzano lo spray al peperoncino per cercare di fuggire

Evasione, coltelli e spray al peperoncino: raffica di arresti e denunce

Vittoria, spruzza spray al peperoncino e rapina 2 uomini: arrestato 17enne A Vittoria, un 17enne è stato arrestato dai Carabinieri per rapina aggravata dopo aver aggredito due cittadini del Bangladesh con spray al peperoncino e aver rubato i loro telefoni. Il - facebook.com Vai su Facebook

Inseguimento in Smart (con spray al peperoncino) a San Lorenzo: schianto e strage sfiorata https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/09/news/inseguimento_smart_spray_peperoncino_san_lorenzo_roma-424901813/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Spruzzano spray al peperoncino in classe al Bertacchi di Lecco: soccorsi 24 studenti e 2 docenti, scuola evacuata - L'Istituto superiore "Giovanni Bertacchi" di Lecco è stato evacuato nella mattinata dell'11 ottobre dopo che alcuni studenti avevano iniziato ... Come scrive fanpage.it

Lecco, spray al peperoncino in classe. Studenti e prof intossicati, evacuata la scuola - La maxi emergenza è scattata questa mattina in un istituto superiore statale. Riporta msn.com