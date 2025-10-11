Sport Movies & Tv il documentario di Papini su De Sisti vince la Menzione d’onore

Milano, 11 ottobre 2025 – Il documentario  della “Nazione” su Giancarlo De Sisti è stato premiato a Milano con la Menzione d’onore al festival “Sport Movies  & Tv”. Si tratta di “Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio”. lI documentario, realizzato per “La Nazione” dal giornalista Roberto Davide Papini (con riprese di Massimo Nencioni e Michele Coppini, montaggio dello stesso Coppini e la collaborazione di Lorenzo Console) e racconta la vita e la carriera di uno dei grandi protagonisti della storia del calcio italiano (e non solo). De Sisti, dopo l’esordio nella sua Roma, passa a Firenze dove vince lo scudetto 1968-69, mentre in Nazionale vince gli Europei del 1968 ed è uno degli “eroi” della semifinale mondiale del 1970: Italia-Germania 4-3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

