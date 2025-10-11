Sport in tv torna in campo la Nazionale Italiana | il programma dettagliato
Sabato 11 ottobre fitto di appuntamenti per lo sport: torna in campo l’Italia e non solo, ecco l’intero programma degli eventi trasmessi in tv. Nonostante la pausa dei maggiori campionati europei, sono tanti gli appuntamenti per lo sport di questo sabato 11 ottobre. Ecco l’intero programma e i dettagli sulla gara di qualificazione ai Mondiali che si gioca l’ Italia contro l’Estonia. Sport in tv oggi: scende in campo la Nazionale Italiana. 08.00 TIRO A VOLO (Mondiali) – Skeet maschilefemminile, 50 bersagli (non è prevista diretta tvstreaming) 08.00 SNOOKER – Xi’an Grand Prix, quarti di finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN) 09. 🔗 Leggi su Sportface.it
