Sport e scultura nell' estate dell' Artagon | nasce un’opera in cartapesta che sensibilizza al rispetto della città

11 ott 2025

È un monito al rispetto per i parchi giochi e gli arredi urbani, spesso e purtroppo vandalizzati, l’opera in cartapesta realizzata nel periodo estivo dai ragazzi del progetto ‘Sport – L’importante è partecipare tutti’, promosso dall’A.S.D. Evolution Artagon Foggia di viale Europa 42.La ‘città che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sport - scultura

