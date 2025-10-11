Sport e scultura nell' estate dell' Artagon | nasce un’opera in cartapesta che sensibilizza al rispetto della città

È un monito al rispetto per i parchi giochi e gli arredi urbani, spesso e purtroppo vandalizzati, l’opera in cartapesta realizzata nel periodo estivo dai ragazzi del progetto ‘Sport – L’importante è partecipare tutti’, promosso dall’A.S.D. Evolution Artagon Foggia di viale Europa 42.La ‘città che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: sport - scultura

