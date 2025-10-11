Splendida Cornice 2025-2026 al via la nuova edizione con Geppi Cucciari su Rai3 | quando in tv
Torna Splendida Cornice, il people show di Geppi Cucciari con una nuova stagione in prima serata su Rai3. Scopriamo insieme la data di inizio, le anticipazioni e il cast fisso della nuova edizione 2025-2026. Splendida Cornice, la nuova stagione 2025-2026: quando riprende su Rai3. Quando inizia Splendida Cornice 2025-2026? Ci siamo: il people show di Geppi Cucciari torna su Rai3 con la quinta edizione da giovedì 15 ottobre 2025 dalle ore 21.20. Il programma di Rai Cultura, che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza, riapre i battenti sulla terza rete di Viale Mazzini con una nuova stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
