Inter News 24 L’attaccante dell’Inter U23, Matteo Spinaccè, si è raccontato così in vista della sfida in Serie C contro l’Alcione. Protagonista di un inizio di stagione sorprendente con la maglia dell’ Inter U23, il giovane attaccante Matteo Spinaccè si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il classe 2006 ha indicato nel tiro e nella fisicità i suoi punti di forza, ammettendo di dover migliorare nel difendere palla per far salire la squadra. Ha parlato della sua crescita a contatto con la prima squadra, confessando di aver faticato inizialmente contro difensori esperti, ma di sentirsi ora più a suo agio anche sul piano fisico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spinaccè si racconta: «Mi rispecchio in Thuram, Pio Esposito è il mio punto di riferimento, lo conosco bene e posso dirvi questo di lui»