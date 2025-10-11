Spinaccè si racconta | Mi rispecchio in Thuram Pio Esposito è il mio punto di riferimento lo conosco bene e posso dirvi questo di lui
Inter News 24 L’attaccante dell’Inter U23, Matteo Spinaccè, si è raccontato così in vista della sfida in Serie C contro l’Alcione. Protagonista di un inizio di stagione sorprendente con la maglia dell’ Inter U23, il giovane attaccante Matteo Spinaccè si è raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il classe 2006 ha indicato nel tiro e nella fisicità i suoi punti di forza, ammettendo di dover migliorare nel difendere palla per far salire la squadra. Ha parlato della sua crescita a contatto con la prima squadra, confessando di aver faticato inizialmente contro difensori esperti, ma di sentirsi ora più a suo agio anche sul piano fisico. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: spinacc - racconta
Il wafer di zucca e spinaci racconta la dolcezza dell’autunno, mentre la salsa di blu di capra aggiunge un tocco deciso. Un incontro tra leggerezza e carattere. - The pumpkin and spinach wafer captures the sweetness of autumn, while the goat blue cheese sau - facebook.com Vai su Facebook