Spider-Man 4 | il produttore rivela il collegamento con la seconda stagione di Daredevil
Il produttore della Marvel Brad Winderbaum ha rivelato un importante collegamento tra Daredevil: Rinascita e Spider-Man: Brand New Day. Sia la seconda stagione della serie Disney+ che il prossimo film del Marvel Cinematic Universe usciranno nel 2026. Un importante collegamento è già stato stabilito tra le due storie, con Frank CastlePunisher ( Jon Bernthal ) che si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day dopo aver svolto un ruolo importante nella prima stagione di Daredevil: Born Again. Un precedente collegamento è che Matthew MurdockDaredevil ( Charlie Cox ) e Peter ParkerSpider-Man ( Tom Holland ) si sono incontrati in Spider-Man: No Way Home. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Certe storie non finiscono. Si trasformano, ma restano luminose anche a distanza. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme sul red carpet, mesi dopo il divorzio. Lei nel cast di Kiss of the Spider Woman, lui produttore del film: sguardi complici, sorrisi tr Vai su Facebook
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il produttore promette un finale soddisfacente per i fan - Verse si concluderà la trilogia d'animazione con Miles Morales: il produttore promette un finale soddisfacente per i fan. Segnala comingsoon.it
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il produttore rassicura i fan: il film si farà! - Verse è apparso incerto: dopo le divergenze creative tra gli studios e Sony per Spider- Secondo cinema.everyeye.it