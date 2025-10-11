Speciale accessori Dalle forme scultoree ai nuovi classici dal ruggente animalier al mood casual chic

C ambiano le stagioni, cambia il baricentro dello stile: nell’Autunno-Inverno 20252026 borse e scarpe conquistano la scena. Linee nette, texture ricercate e silhouette scolpite trasformano ogni look in un piccolo esercizio di design. Svecchiare il look a 50 anni: 5 accessori di tendenza X Leggi anche › Come vestirsi a ottobre 2025? 5 look autunnali da copiare all’insegna dell’eleganza A guidare lo shopping dell’Autunno-Inverno 20252026 sono quattro grandi tendenze accessori: scultorei, nuovi classici, borse e scarpe casual chic o animalier. Diverse tra loro ma accomunate da un obiettivo preciso, ridefinire il concetto di femminilità contemporanea attraverso la forma, il colore e la materia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Speciale accessori. Dalle forme scultoree ai nuovi classici, dal ruggente animalier al mood casual chic

In questa notizia si parla di: speciale - accessori

Speciale Accessori OTTOBRE IN STILE HARLEY – SOLO ONLINE -15% Fino al 30 ottobre 2025, Harley-Davidson Monza ti porta dritto nel cuore del vero stile custom con una selezione di accessori originali H-D in promozione esclusiva online. Ordina qui ade - facebook.com Vai su Facebook

Fascino classico e forme scultoree - Ceramica Cielo presenta tre nuove vasche da bagno, vere e proprie sculture plasmate da linee morbide, disegnate da Andrea Parisio e ... Secondo edilportale.com