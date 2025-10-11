Spazio Lab Arnolfo il nuovo doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Arezzonotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spazio sicuro, accogliente e ricco di stimoli, dove bambini e ragazzi possano studiare, sperimentare, divertirsi e costruire relazioni. È questo lo spirito con cui il Comune di San Giovanni Valdarno e la cooperativa Koinè danno vita a Spazio Lab Arnolfo, il nuovo servizio di doposcuola che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

