‘Spazio comune’ in piazza del Popolo Laboratori sport e performance

Torna ‘ Spazio Comune ’, il festival che mette al centro il recupero e la restituzione alla collettività di spazi pubblici in passato poco utilizzati e oggi rinati grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale che, tramite bando pubblico, li assegna alle associazioni del territorio mettendo a loro disposizione una sede stabile e creando vere e proprie reti di realtà. Oggi, a partire dalle ore 15, piazza della Libertà ospiterà laboratori, attività sportive e culturali, esibizioni dal vivo e momenti di incontro, con protagoniste le realtà associative che animano la rete ‘ Spazio Comune ’. Saranno presenti le associazioni: Asd Macanin, Arci Romagna Cesena-Rimini, Csi Cesena, Auser, Gruppo fotografico 93, Anpi Cesena, Associazione culturale Barbablu, CAI Cesena, Scout CNGEI Cesena, Compagnia Fuori Scena, Ente Nazionale Sordi (Ens), Genitori Ragazzi Down, Eureka, Artincounselling, Limo Aps, Scartiamo e Sport Time Ssd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

