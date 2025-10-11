Spari sulla folla dopo una partita di football in Missisipi | quattro le vittime
Quattro persone sono state uccise e altre dodici ferite, di cui quattro in condizioni critiche, in una sparatoria avvenuta nella notte tra venerdì e sabato 12 ottobre a Leland, una piccola città del Mississippi occidentale. L’attacco è avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla via principale del. 🔗 Leggi su Today.it
