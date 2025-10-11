Spari nella notte a piazza Bellini | paura tra i presenti

Paura la scorsa notte, in piazza Bellini, una delle zone in cui concentra la movida di Napoli, dove sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per fortuna i colpi non hanno provocato danni o feriti: la Polizia di Stato, con gli agenti del commissariato Decumani, intervenuta dopo una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

