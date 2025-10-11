Spari in piazza Bellini nella notte | lite tra gruppi di giovani nel cuore della movida

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte tra Port'Alba e piazza Bellini, nel centro di Napoli; sarebbero stati sparati da alcuni giovani durante un litigio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spari - piazza

Lite per un parcheggio degenera in piazza, spari dal balcone a Ventimiglia

Camorra: spari in piazza a Napoli prima di Pasqua, due arresti

Spari nella notte a piazza Bellini: paura tra i presenti

spari piazza bellini notteSpari in piazza Bellini nella notte: lite tra gruppi di giovani nel cuore della movida - Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte tra Port'Alba e piazza Bellini, nel centro di Napoli; sarebbero stati sparati da alcuni giovani durante ... Secondo fanpage.it

spari piazza bellini notteSpari in piazza Bellini a Napoli, paura ma nessun ferito - Paura la scorsa notte, in piazza Bellini, una delle zone in cui concentra la movida di Napoli, dove sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Piazza Bellini Notte