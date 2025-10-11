Washington, 11 ottobre 2025 – È di almeno quattro morti e 12 feriti il tragico bilancio della sparatoria avvenuta dopo una partita di football della scuola in Mississipi. È successo intorno alla mezzanotte (le 7 di questa mattina in Italia) alla scuola superiore di Leland, una cittadina di appena 4mila abitanti nella contea di Washington. La polizia ha riferito a Fox News di non avere ancora informazioni sull' uomo che ha aperto il fuoco e che resta in fuga. L'incidente è avvenuto nella notte nel centro della città. Aperte le indagini. Il sindaco John Lee ha detto che quattro delle persone ferite sono subito stati soccorse e trasportate in elicottero fino all’ospedale più vicino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sparatoria in Mississipi, tragedia dopo la partita di football della scuola: 4 morti e 12 feriti. E caccia all’uomo