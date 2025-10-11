Sparatoria dopo partita di football scolastico in Mississippi 4 morti e almeno 16 feriti | caccia al killer

Sparatoria a Leland, in Mississipi, dopo una partita di football presso il liceo cittadino: 4 morti e almeno 16 feriti. Caccia al killer: sarebbe stato identificato un 18enne. Il sindaco: "Sarà fatta giustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

APRILIA. Intensificati i controlli dopo la sparatoria, denunciato un uomo per falsa identità e trovato in possesso di 18.000 euro e droga.

La borgata di Sferracavallo sconvolta dopo la sparatoria: "Ci vergogniamo di quanto è successo"

Sparatoria in Mississipi, tragedia dopo la partita di football della scuola: 4 morti e 12 feriti. E caccia all’uomo - Un anno fa, stessa tragedia a un centinaio di km di distanza: spari sulla folla, 3 morti e 8 feriti ... Da msn.com