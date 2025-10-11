Sparatoria dopo partita di football scolastico in Mississippi 4 morti e almeno 16 feriti | caccia al killer

Fanpage.it | 11 ott 2025

Sparatoria a Leland, in Mississipi, dopo una partita di football presso il liceo cittadino: 4 morti e almeno 16 feriti. Caccia al killer: sarebbe stato identificato un 18enne. Il sindaco: "Sarà fatta giustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

