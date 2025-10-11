Spara al cane del vicino e lo rende zoppo | 46enne condannato a pagare 5 mila euro di risarcimento

Un 46enne è stato condannato a tre mesi con pena sospesa per aver sparato al cane del vicino, rendendolo zoppo. Ora dovrà pagare 5.000 euro di risarcimento e 4.700 di spese legali. Il fatto risale al 2020, quando a seguito di una visita veterinaria nella zampa del cane fu trovato un pallino di piombo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: spara - cane

