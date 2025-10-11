Spal la difesa punto fermo Dopo il ko col Fratta Terme ha incassato una sola rete
Un anno fa, sia nel girone A che nel girone B di Eccellenza, la promozione diretta l’hanno centrata le due squadre che hanno subito meno gol. Correggese da una parte, Tropical Coriano dall’altra: entrambe l’hanno spuntata attraverso lo spareggio (rispettivamente contro Mezzolara e Nibbiano Valtidone), mettendosi comunque alle spalle in campionato diverse formazioni che segnavano con molta più regolarità. Incrociando le dita quindi la Spal sembra aver intrapreso la strada giusta per arrivare fino in fondo in un torneo nel quale comunque nessuno realizza caterve di gol. Se è sotto gli occhi di tutti che la squadra di Di Benedetto fatica a trovare la via della rete – quantomeno fino a una settimana fa –, i numeri dicono che le quattro prime della classe hanno siglato tra i 10 (Medicina Fossatone e Cava Ronco, prossimo avversario dei biancazzurri) e i nove gol (Sant’Agostino e Castenaso). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spal - difesa
Spal, con Bassoli può restare anche Iglio. In difesa piace Dall’Ara, seguiti profili di D
Spal, buona notizia: miglior difesa del torneo
Spal, è la strada giusta. Difesa e fisicità le costanti. Gli esterni sanno far male, ma ora serve continuità
Telestense. . La difesa della SPAL imbattuta con la caposta, anche per merito di Edoardo Mambelli - facebook.com Vai su Facebook
Spal, la difesa punto fermo. Dopo il ko col Fratta Terme ha incassato una sola rete - Dall’Ara è il leader della retroguardia, ma attenzione alla crescita di Mambelli. Riporta msn.com
Spal's defense is a cornerstone. After the defeat against Fratta Terme, they've conceded just one goal. - Medicina, from the penalty spot, was the last goal conceded by a very solid defense. Si legge su sport.quotidiano.net