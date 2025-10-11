spal la difesa punto fermo dopo il ko col fratta terme ha incassato una sola rete

Un anno fa, sia nel girone A che nel girone B di Eccellenza, la promozione diretta l’hanno centrata le due squadre che hanno subito meno gol. Correggese da una parte, Tropical Coriano dall’altra: entrambe l’hanno spuntata attraverso lo spareggio (rispettivamente contro Mezzolara e Nibbiano Valtidone), mettendosi comunque alle spalle in campionato diverse formazioni che segnavano con molta più regolarità. Incrociando le dita quindi la Spal sembra aver intrapreso la strada giusta per arrivare fino in fondo in un torneo nel quale comunque nessuno realizza caterve di gol. Se è sotto gli occhi di tutti che la squadra di Di Benedetto fatica a trovare la via della rete – quantomeno fino a una settimana fa –, i numeri dicono che le quattro prime della classe hanno siglato tra i 10 (Medicina Fossatone e Cava Ronco, prossimo avversario dei biancazzurri) e i nove gol (Sant’Agostino e Castenaso). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

