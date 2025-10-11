Spal in Coppa italia Agli ottavi di finale con lo Zola Predosa di Fabio Perinelli Mesola eliminato

Sport.quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà lo Zola Predosa l’avversario della Spal agli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. L’incontro (gara unica ad eliminazione diretta) si disputerà allo stadio Mazza mercoledì 12 novembre alle 20,30. Curiosamente, i biancazzurri hanno pescato l’unica avversaria del gruppo 2 che milita nel girone A di Eccellenza. Questi agli altri accoppiamenti del gruppo 2: Massa Lombarda-Young Santarcangelo, Mezzolara-Faenza e Pietracuta-Osteria Grande. Questo invece il sorteggio delle partite del gruppo 1: Cdr Mutina-Fiorenzuola, Brescello Piccardo-Fabbrico, Nibbiano Valtidone-Terre di Castelli, Vianese-Pontenurese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spal in coppa italia agli ottavi di finale con lo zola predosa di fabio perinelli mesola eliminato

© Sport.quotidiano.net - Spal in Coppa italia. Agli ottavi di finale con lo Zola Predosa di Fabio Perinelli. Mesola eliminato

In questa notizia si parla di: spal - coppa

Spal, debutto al Mazza. La prima col Fratta Terme. E in Coppa il 24 col Mesola

Spal, cinque reti nel test. Dominio biancazzurro davanti a tanto pubblico. Ora l’esame della Coppa

Spal, un pacchetto di titolari per partire forte. Scelte già prese per la Coppa con il Mesola

spal coppa italia agliSpal in Coppa italia. Agli ottavi di finale con lo Zola Predosa di Fabio Perinelli. Mesola eliminato - Sarà lo Zola Predosa l’avversario della Spal agli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Si legge su sport.quotidiano.net

spal coppa italia agliSpal, basta una rete per avanzare in Coppa - I biancazzurri ancora una volta creano tanto e non concretizzano, ma la difesa resiste ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Spal Coppa Italia Agli