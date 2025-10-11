Spal in Coppa italia Agli ottavi di finale con lo Zola Predosa di Fabio Perinelli Mesola eliminato
Sarà lo Zola Predosa l’avversario della Spal agli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. L’incontro (gara unica ad eliminazione diretta) si disputerà allo stadio Mazza mercoledì 12 novembre alle 20,30. Curiosamente, i biancazzurri hanno pescato l’unica avversaria del gruppo 2 che milita nel girone A di Eccellenza. Questi agli altri accoppiamenti del gruppo 2: Massa Lombarda-Young Santarcangelo, Mezzolara-Faenza e Pietracuta-Osteria Grande. Questo invece il sorteggio delle partite del gruppo 1: Cdr Mutina-Fiorenzuola, Brescello Piccardo-Fabbrico, Nibbiano Valtidone-Terre di Castelli, Vianese-Pontenurese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
