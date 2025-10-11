Spaccia con moglie e figli minorenni in auto 44enne arrestato nel Palermitano
I carabinieri della stazione di Carini hanno arrestato un 44enne, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso con 28 dosi di droga, tra cocaina e crack, pronte a essere vendute, mentre si trovava in auto con la moglie e i figli minorenni. La sostanza stupefacente è stata sequestrata assieme a. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: spaccia - moglie
Lui è il nomade di origini sinti Costantino Di Silvio che, nel 2018 a Latina, sparò a sua moglie. Al momento è ai domiciliari. E cosa fa? Spaccia dentro casa! Lo abbiamo incontrato con una telecamera nascosta. Il servizio completo di Angela Camuso a #Fuorida - facebook.com Vai su Facebook
Lui è il nomade di origini sinti Costantino Di Silvio che, nel 2018 a Latina, sparò a sua moglie. Al momento è ai domiciliari. E cosa fa? Spaccia dentro casa! Lo abbiamo incontrato con una telecamera nascosta. Il servizio di @camuso_angela a #Fuoridalcoro - X Vai su X