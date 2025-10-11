S&P | Ronzulli ' mercati premiano serietà e concretezza Governo'
Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Bilanci in ordine, solidità, credibilità. Dopo Fitch, anche S&P promuove l'Italia. I mercati premiano ancora una volta la serietà, la concretezza e la stabilità del Governo. L'Italia torna protagonista, apprezzata e rispettata perché affidabile, perché fa e non promette. E mentre la sinistra tifa per il fallimento, noi rispondiamo con i risultati e il riconoscimento internazionale del nostro lavoro”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Fitch promuove l'Italia: il rating sale e certifica la credibilità e l'affidabilità del governo. Ennesima conferma della fiducia dei mercati per la nostra politica economica. L'Italia è sempre più autorevole e capace di ispirare fiducia agli investitori internazionali.