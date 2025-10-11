S&P conferma rating per l' Italia outlook stabile | cosa rivela la valutazione
L'agenzia S&P conferma il rating 'BBB+' per l'Italia con outlook stabile. L'agenzia di rating era stata la prima a migliorare il voto sul Paese lo scorso aprile, seguita qualche settimana fa anche da Fitch. Un trend positivo dovuto alla stabilità politica e al miglioramento dei conti pubblici, che quest’anno — in base alle ultime stime del Dpfp — torneranno ad avere un deficit attorno al 3%. Spread e rendimenti sotto controllo. Anche lo spread del Btp decennale rispetto al Bund tedesco rimane stabilmente attorno agli 80 punti, nonostante oggi abbia chiuso in leggero rialzo, passando da 80,5 a 81,7 punti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
