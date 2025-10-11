S&P conferma il rating BBB+ all’Italia con outlook stabile dopo la promozione di aprile
L’agenzia di rating S&P Global conferma il rating ‘BBB+’ per l’Italia con outlook stabile. Lo si legge nelle tabelle aggiornate dopo l’ultima revisione risalente ad aprile, nella quale l’agenzia ha alzato i rating sovrani a lungo termine in valuta estera e locale dell’Italia da BBB a BBB+, confermando i rating a breve termine ad A-2. Stabilità politica premiata dagli analisti. S&P ha alzato il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile in aprile premiando la stabilità politica del paese. Nelle scorse settimane, il 19 settembre, anche Fitch ha rivisto al rialzo la sua valutazione sull’Italia a BBB+ con outlook stabile sottolineando la sua “maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
