Sovraffollamento incendi e morti al carcere San Vittore il Pd presenta interrogazione | Situazione drammatica

Il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, ha annunciato di voler presentare interrogazione per chiedere al Ministro Nordio cosa intenda fare di fronte a una situazione che ha definito "ormai fuori controllo" dopo l'incendio, le morti e i ricoveri che si sono verificate nel carcere San Vittore di Milano nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sovraffollamento - incendi

NEWS #Sanremo, controlli della #PoliziaLocale nella città vecchia contro degrado e sovraffollamento abitativo ? Scoperti alloggi con 11 posti letto in 40 mq e cantine trasformate in case - facebook.com Vai su Facebook

Milano, due detenuti morti e malori: cosa sta succedendo nel carcere di San Vittore? - Due decessi per arresto cardiaco a distanza di poche ore e almeno tre persone che si sono sentite male. Da msn.com

Nuovo suicidio in cella. Sessanta morti in 9 mesi. Il vescovo: carcere disumano - Monsignor Gambelli: "Sovraffollamento e strutture fatiscenti, è inaccettabile". Riporta lanazione.it