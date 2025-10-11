Sotto la sella dello scooter 10 chili di hashish e 700 grammi di cocaina arrestato un 34enne
I carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 34enne cittadino albanese, residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: sotto - sella
Mattia Sella, malore fatale alla gara di corsa: arriva al traguardo e si accascia a terra. Il 35enne muore sotto gli occhi degli amici
Il pusher di cocaina si spostava in sella ad una fat bike: la droga era nascosta sotto il sellino
Dosi di cocaina sotto la sella. Denunciato pusher in fat bike
Quando la storia ruggisce sotto la sella… Misano CIV Classic. - facebook.com Vai su Facebook
Riccione: un carico di droga nascosto nel sottosella dello scooter, arrestato - Un 34enne albanese è stato arrestato dai Carabinieri a Riccione per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riporta altarimini.it