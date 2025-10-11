Sotto la sella dello scooter 10 chili di hashish e 700 grammi di cocaina arrestato un 34enne

Riminitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 34enne cittadino albanese, residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sotto - sella

Mattia Sella, malore fatale alla gara di corsa: arriva al traguardo e si accascia a terra. Il 35enne muore sotto gli occhi degli amici

Il pusher di cocaina si spostava in sella ad una fat bike: la droga era nascosta sotto il sellino

Dosi di cocaina sotto la sella. Denunciato pusher in fat bike

sotto sella scooter 10Riccione: un carico di droga nascosto nel sottosella dello scooter, arrestato - Un 34enne albanese è stato arrestato dai Carabinieri a Riccione per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riporta altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Sotto Sella Scooter 10