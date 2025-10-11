Brescia – Tracce della Brixia romana sotto il Sin Caffaro: dallo scavo per la bonifica del parcheggio di via Milano è emersa una necropoli vera e propria. Il caso è stato riportato dall’assessora all’Ambiente del Comune di Brescia Camilla Bianchi nell’ambito della commissione consigliare dedicata alle bonifiche di siti contaminati in corso nel Comune. L’area di 2500 mq era stata stralciata dal perimetro del sito industriale ed espropriata dal Comune. I lavori di bonifica sono stati affidati nel mese di marzo 2024 con fondi dal Commissario Straordinario Sin Brescia-Caffaro (250mila euro l’importo dei lavori), e si dovrebbero concludere entro la fine del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sotto il Sin Caffaro non solo veleni. Dalla bonifica spunta una necropoli romana