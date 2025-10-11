di Marianna Vazzana MILANO In bicicletta fino a scuola, con i caschi in testa. Da ciclisti o da operai "non fa differenza. L’importante è la protezione. Anche in aula". Lo spiegano i genitori di “ SOS Gentilino Tabacchi “ che ieri mattina hanno protestato con la “ Massa Marmocchi “ partita da corso Manusardi alla volta della primaria gentilino e della media Tabacchi. Piccoli e grandi in sella, a decine, con a fianco insegnanti e vari rappresentanti del personale scolastico: insieme per puntare il dito "contro una situazione ferma da tempo, che purtroppo ogni anno scolastico peggiora". Le due scuole, la primaria Piolti De’ Bianchi - Stampa di via Gentilino 10-14 e la secondaria di primo grado Tabacchi di via Tabacchi 15A, fanno parte dell’Istituto Thouar Gonzaga in zona San Gottardo e sono all’interno dello stesso complesso edilizio dei primi anni del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos Gentilino-Tabacchi. La biciclettata di protesta: "Parti inagibili da anni"