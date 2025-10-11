Sos attività sotto la Garisenda | È zona cieca preda dello spaccio
"La zona delle Due Torri è diventata un’area cieca, dove non ci sono controlli". Fondi del Pnrr a rischio e una torsione "positiva" verso via Zamboni. Ma a preoccupare commercianti e residenti non sono tanto i nuovi rilievi tecnici sulla Garisenda da due anni ingabbiata per la messa in sicurezza, ma il protrarsi dei cantieri. Tale prolungamento dei lavori, infatti, "manterrebbe una situazione di degrado e spaccio insostenibile", che già adesso "soffoca l’inizio delle vie San Vitale e Zamboni", quindi nei pressi del monumento. Citata anche all’interno della Divina Commedia di Dante, la Torre è da tempo è ‘malata’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
