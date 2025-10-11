Sorpreso a rubare in una casa si lancia dalla finestra e finisce in ospedale

Si è intrufolato in un appartamento per rubare e, una volta scoperto, si è lanciato dalla finestra, facendosi male. Protagonista un 39enne genovese che è stato arrestato e accompagnato in ospedale per le cure necessarie. Vicina ‘detective’È successo in via Celesia intorno alle ore 19:30 di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

