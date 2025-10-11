Sorpresa il ritorno di papà Tamberi Allena il talento che salta già da record
Un salto da record e un futuro più che roseo. "Baby Tamberi" c’è, e arriva da Sulmona, nel cuore della Valle Peligna. Si chiama Daniele Ottaviani, ha 15 anni e con una misura da 1,96 metri ha firmato la miglior prestazione italiana del 2025 nella categoria cadetti. Al suo fianco da un anno c’è qualcuno che il Tamberi campione olimpico lo conosce bene, nonostante le frizioni degli ultimi tempi. È Marco Tamberi, ex saltatore e papà di ‘Gimbo’, un passato anche lui da primatista ma soprattutto da allenatore di quello che, qualche anno più tardi, sarebbe salito sul gradino più alto del podio nella competizione a cinque cerchi in terra giapponese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
