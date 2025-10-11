Sorpresa c’è Mogol | Vi racconto la mia vita in una canzone

"Mogol - pensieri e parole. La mia vita in una canzone", è un viaggio emozionante nella vita e nelle canzoni di uno dei più grandi autori italiani. Il grande evento è in programma stasera a Osimo. Mogol racconta aneddoti e intuizioni che hanno dato vita ai suoi più grandi successi, accompagnato da Giuseppe Barbera al pianoforte e Massimo Satta alla chitarra. Sono due grandi maestri, entrambi docenti del Cet, la scuola di Musica fondata proprio da Mogol. Il maestro è spesso ricordato per il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti ma il suo contributo alla cultura italiana attraverso la musica pop è stato decisamente molto più ampio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

