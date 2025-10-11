Sopravvissuto al Nova Roei Shalev muore a 29 anni

La morte di Roei Shalev, sopravvissuto al massacro del Nova Festival, arriva come un colpo che toglie il respiro. Aveva 29 anni. Poche parole affidate ai social, un addio sofferto, poi la corsa degli amici per trovarlo e la scoperta della sua auto avvolta dalle fiamme nei pressi di Netanya. Una tragedia che interroga tutti. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sopravvissuto al Nova, Roei Shalev muore a 29 anni

